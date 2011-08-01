Yanlışlıkla Windows 11'in Tasarımı Paylaşıldı! MacOS'a Çok Benziyor

Microsoft, gerçekleştirdiği Ignite etkinliğinde, Teams uygulamasının özelliklerini gösterir iken, yanlışlıkla Windows 11 için geliştirilmiş yeni tasarımı paylaştı. Teams uygulaması üzerinde konuşulurken, arka planda Windows 11 tasarımında, görev çubuğu menüsü dikkatleri üzerine çekti. Görev çubuğunun yenilenmiş hali herkes tarafından, MacOS’un dock’una benzetildi.

Görselde görüldüğü üzere, Windows 11’de, alışkın olduğumuz köşeli çerçeve yerine ortada ve daha oval bir çerçeve tasarımı göze çarpıyor. Windows 11’in yeni güncel tasarımındaki bu özellik bir prototip olarak geliştirilmiş, yani henüz bu tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı konusunda net bir karar ya da bilgi aktarımı yok, fakat yine de tasarımın güzel göründüğünü dile getirebiliriz.