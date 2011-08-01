Xiaomi'den Teknolojik Yemek Isıtma Tahtası!

Yemeğini sıcak yemeyi sevenler için Xiaomi, oldukça kullanışlı ve zarif bir çözüm ile karşımıza çıkıyor. Mijia Katlanabilir Yemek Isıtma Tahtası sayesinde aynı anda birden fazla tabağı hızlıca ısıtabilirsiniz.

Mijia Foldable Food Warming Board

Grafen ısıtma katmanı ile donatılmış olan bu ısıtma tahtası, yalnızca 4 dakikada 100 dereceye çıkabiliyor. İlk 10 saniye içinde yemeklerinizi ısıtmak için gereken sıcaklığa ulaşıyor, maksimum sıcaklık ise 130 dereceye kadar artırılabiliyor.

Aerojel katmanı, tahtanın altındaki yüzeyleri sıcaktan korurken, üçe katlanabilir yapısı sayesinde her bir bölgeyi bağımsız olarak 40, 60, 80, 100 veya 130 dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede yoğurt mayalamadan buz çözmeye kadar birçok işlevi bir arada yapabiliyor.

Ayrıca, elinizi korumak için yan kısımlarında 2 cm’lik bir çıkıntı ve kaymayı engelleyen ayaklarla donatılmış. Şu anda Xiaomi’nin fonlama platformunda 49 dolardan satışa sunulan bu ürün, piyasa 64 dolar gibi bir fiyattan çıkacak.