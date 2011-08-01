Xiaomi, Smart Home Display 6 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı ev modelleri için Xiaomi, Smart Home Display 6’yı tanıttı. Teknolojinin kullanımından faydalanmak için çalışmalar yapmaya devam eden Xiaomi, şimdi de akıllı ev modeline sahip kullanıcılar için yeni bir cihazı duyurdu. Evinizdeki tüm akıllı ev aletleri tek bir ekrandan kontrol edebileceğiniz Smart Home Display 6, Xiaomi’nin MIUI arayüzü ile birlikte kullanıcıların deneyimine sunulacak.

Xiaomi Smart Home Display 6 Özellikleri ve Fiyatı

6 inç büyüklüğündeki ekranı ve alt kısmında entegre edilmiş hoparlör sistemi özelliklerine sahip olan cihazın, gizliliğe önem verenler için, modelin sağ kısmına mikrofonu ve ses asistanını devre dışı bırakan bir tuş yerleştirilmiş.

Tek bir ekrandan evinizdeki bütün teknolojik aletleri; klima, lamba, fırın vb. kontrol edebileceğiniz Smart Home Display 6’nın çocuk modu da bulunuyor.

Şirket, gözetleme ve görüntülü aramalar için kullanılacak 2 MP kamerayı da cihaza eklemeyi unutmamış. Ek olarak, ses asistanının ve mikrofonun kapatılabilmesi gibi, kameranın da kaydırma ekranı ile kapatılması sağlanmış.

Çin pazarında tanıtılan ürünün fiyatı ise şimdilik 52$ olarak duyuruldu.