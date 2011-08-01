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Xiaomi Mi Smart Band 6'ya Güncelleme ile El Feneri Özelliği Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:54 - Tarih: 08 Ağustos 2021 - Yorum: 0

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Xiaomi Mi Smart Band 6Xiaomi, akıllı bilekliği Mi Smart Band 6 için yeni bir güncelleme yayınladı. 1.0.4.38 numaralı güncelleme ile dil desteği genişletilen cihaz, el feneri özelliği de kazandı. Bu özellik sayesinde akıllı bilekliğin ekranı tamamen beyaz oluyor ve bu sayede el feneri işlevi görüyor. İlk etapta Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti ve Kuveyt'te kullanıma sunulan güncelleme, yakında diğer ülkeler için de yayınlanacak.

Xiaomi Mi Smart Band 6 El Feneri

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