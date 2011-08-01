Xiaomi, akıllı bilekliği Mi Smart Band 6 için yeni bir güncelleme yayınladı. 1.0.4.38 numaralı güncelleme ile dil desteği genişletilen cihaz, el feneri özelliği de kazandı. Bu özellik sayesinde akıllı bilekliğin ekranı tamamen beyaz oluyor ve bu sayede el feneri işlevi görüyor. İlk etapta Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti ve Kuveyt'te kullanıma sunulan güncelleme, yakında diğer ülkeler için de yayınlanacak.
Xiaomi Mi Smart Band 6'ya Güncelleme ile El Feneri Özelliği Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:54 - Tarih: 08 Ağustos 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Xiaomi Mi Smart Band 6'ya Güncelleme ile El Feneri Özelliği Geldi
- Stranger Things'in 4. Sezonundan Kısa Bir Fragman Geldi
- John Wick Benzeri Yeni Film Kate'ten Fragman Geldi
- Alexa Önemli mi? SEO için Faydası Var mıdır?
- Snowpiercer'ın 3. Sezonu Gelmeden 4. Sezonu da Onaylandı
- WhatsApp'a Dava Açıldı!
- Ücretsiz ve Güvenli Not Alma Uygulaması: Simplenote
- Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!
- Google'ın Beklentileri Aşan Son Üç Aylık Kazancı!
- Apple macOS Big Sur 11.5.1 Güncellemesi Yayımlandı
Yorum bulunmamaktadır.