Xbox Copilot Windows 11'e Resmen Geldi

Xbox Copilot, Windows 11’in Game Bar aracılığıyla dünya genelinde kullanıma sunuldu. Kullanıcılara oyun içindeyken rehberlik, sesli komutla etkileşim ve kişisel oyun önerileri gibi işlevler sunan bu asistan, Microsoft’un Copilot teknolojisinin oyuncu deneyimine özel uyarlaması olarak dikkat çekiyor.

Widget olarak çalışan Copilot, oyuncunun ekran içeriğini bağlam olarak algılayabiliyor; örneğin bir karşılaşmanın ekran görüntüsü paylaşıldığında asistan o sahneye dair taktikler veya düşman bilgileri sağlayabiliyor. Ayrıca sesle komut modu sayesinde oyuncular oyunu duraklatmak zorunda kalmadan anlık yardım alabiliyor.

Copilot, oyunculara yalnızca oyun içi rehberlik değil, aynı zamanda yeni oyun tavsiyeleri, kazanılan başarımların görüntülenmesi ve geçmiş deneyimlere dayalı ipuçları gibi işlevler de sağlıyor. Böylece oyun deneyimi daha kişisel ve yönlendirici bir hale geliyor.

Ayrıca ekim ayında Xbox mobil uygulamasına da gelmesi planlanan Copilot'un, ileride Xbox konsolları ve Ally serisi taşınabilir cihazlara kadar genişletilme hedefi de bulunuyor.