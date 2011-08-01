Microsoft tarafından 5 Ekim'de çıkışını yapan Windows 11'in hataları giderilmeye ve daha stabil hale gelmesi için çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Lansweeper şirketi tarafından yapılan araştırma raporuna göre Windows 11'e yükseltme oranı sadece %0,21. Bu kadar düşük yükseltme oranı için de sistem gereksinimlerinde yer alan TPM çipinden kaynaklandığı düşünülüyor.
Windows 11'e Yükseltme Oranı Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:56 - Tarih: 30 Kasım 2021 - Yorum: 0
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