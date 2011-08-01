Windows 11'e Yükseltme Oranı Paylaşıldı

Microsoft tarafından 5 Ekim'de çıkışını yapan Windows 11'in hataları giderilmeye ve daha stabil hale gelmesi için çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Lansweeper şirketi tarafından yapılan araştırma raporuna göre Windows 11'e yükseltme oranı sadece %0,21. Bu kadar düşük yükseltme oranı için de sistem gereksinimlerinde yer alan TPM çipinden kaynaklandığı düşünülüyor.