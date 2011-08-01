Windows 11 Güncellemesi Nvidia Sürücülerinde Oyunları Yavaşlatıyor!

Geçtiğimiz günlerde dev teknoloji şirketi Microsoft, Windows 11 sürümüne önemli bir güncelleme getirdi. 2H22 adıyla yayınlanan güncellemede, oyun deneyiminin maksimum seviyede olacağı, sürümün oyun donanımıyla uyumlu çalışacağı belirtilmişti.

Optimizasyonlar ve yeniliklerle beraber, birçok kişi, oyun keyfini artırmak için, heyecanla Windows 11’in son güncellemesini yükledi ancak Windows 11 2H22 güncellemesini yükledikten sonra, Nvidia ekran kartına sahip kullanıcılar, CPU kullanımında ciddi, önemli düşüşler yaşadıklarını belirtmeye başladı.

Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarlarda görülen sorunda, oyun performansının %80’den %5’e düştüğü belirtildi. Kasma, donma, ses takılmaları ve kararsız FPS hızları ile oyunlarda ciddi sorunlar yaşadığını dile getiren kullanıcılar, Windows’un eski sürümüne geri döndüklerinde, problemlerin ortadan kalktığını dile getiriyor.

Sorunun neden kaynaklandığını araştıran Nvidia şirketi ise, problemin Windows’un grafik hata ayıklama özelliğinden kaynaklandığını kısa sürede tespit etti ve Nvidia kullanıcılarına, oyunda yaşanan problemlerin kesin çözümü için, “GeForce Experience 3.26 BETA” sürücüsünü indirmeleri tavsiye edildi.