Windows 11 2H22 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yeni Özellikler!

2021 yılında dev teknoloji şirketi, Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows 11, ilk büyük güncellemesini aldı. 2H22 adıyla yayınlanan güncellemede dikkat çeken birçok özellik bulunuyor. Windows 11, sunulan yeni güncelleme ile birlikte, kullanım kolaylığı sağlamak, daha üretken olmak ve en iyi oyun deneyimi sunmak amacıyla kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Peki, yayınlanan güncelleme ne gibi özellikler içeriyor? gelin hep birlikte dikkat çeken bazı özelliklere göz atalım.

Windows 11 2H22 Güncellemesi Özellikleri

Dosya Gezgini Sekmelere Ayrılıyor

Güncelleme, Dosya Gezgini’ndeki dosyaları artık tarayıcıda olduğu gibi sekmelere bölebilme imkânı sunacak. Her dosya için ayrı bir pencere açmak yerine, klasörler arasında sekmeler aracılığı ile gezinme yapılabilecek.

Özellikle favori olarak kullanılan dosyaları depolama alanına giderek aramak yerine kişi, artık son kullanılanlar ve favoriler kategorisi altında aradığını bulabilecek.

Başlat Menüsü Kullanıcıların Kontrolünde Olacak

Başlat menüsünde daha düzenli bir görünüm sağlayabilmek adına kullanıcılar, uygulamaları klasör haline getirebilecek. Buna ek olarak Başlat menüsü, kullanıcıların istediği gibi düzenleyebileceği bir alan olacak.

Odaklanma Yardımı Güncellendi

Odaklanma Yardımı, aldığı güncelleme ile artık daha geniş kapsamlı bir hizmet veriyor olacak.

Belirli bir iş yaparken, odaklanma problemi yaşayanların aktif olarak kullandığı ve arka plan bildirimlerinin kapatıldığı uygulamada, kullanıcılar artık zaman ayarlaması yapabilirken, saat ile entegreli bir şekilde çalışarak, ayarladıkları gibi mola için de uyarı bildirimi alacaklar.

Pencereler Bölünüyor

Windows 11 yayınlanan güncelleme ile birlikte, üretkenliği artırabilmek ve kullanım kolaylığı sağlayabilmek adına, kullanıcılar daha fazla seçenekle beraber ekranı bölebilecek.

Özellik üzerinde iyileştirmeler devam ediyor ve son güncelleme ile birlikte oldukça kullanışlı bir hale getirilmiş durumda. Birden fazla pencere aktif olarak ekranda kullanılmış olacak.

Yeni Erişilebilirlik Özellikleri, Engelliler için de Kullanışlı Olacak

Windows 11, 2H22 güncellemesi, erişilebilirlik ayarlarında yaptığı güncellemeler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşletim sistemi, artık canlı altyazı desteği sunacak ve böylelikle, ekrandaki herhangi bir ses, anlık olarak altyazılı metinle ekranda belirecek.

Özelliği aktif etmek için, Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses komutunu izlemeniz gerekiyor. Kısayol tuşu için ise, Windows + CTRL + L girmeniz yeterli olacak.

Uygulama şu an için yalnızca İngilizce dilini destekliyor. İlerleyen zamanlarda birden fazla dil seçeneği de güncellemeler ile birlikte yüklenmiş olacak. Ek olarak bilgisayar aracılığı ile sesli yazılar da yazabilmek mümkün kılınacak.

Daha İyi Bir Oyun Deneyimi Mümkün

Windows 11 güncelleme geliştiricileri, yayınlanan 2H22 güncellemesinden sonra, kullanıcıların daha iyi bir oyun deneyimi yaşayacakları konusunda garanti veriyor.

İşletim sisteminin, oyun donanımları ile daha uyumlu çalışacağı, yenileme hızı, özel olarak geliştirilmiş optimizasyonlar ve görüntü kalitesi ile birlikte, oyunseverlerin, Windows 11’de oyundan büyük bir keyif almalarını sağlamayı hedefliyor.

Clipchamp, Windows Studio Effects ve daha birçok Uygulama Önyüklü Olarak Geliyor

Önceki eski Windows sürümlerinde Movie Maker olarak bildiğimiz Clipchamp, Windows 11 güncellemesinde yüklü olarak geliyor. Video düzenleme ve tasarlama uygulaması, bir zamanların en popüler uygulaması olarak kullanılıyordu. İçerik üreticiler için bilhassa tasarlanmış bu uygulama, başka bir uygulama kullanımına gerek bırakmayacak gibi.

Windows Studio Efektleri özelliği ise, kullanıcıların harici efekt programlarıyla uğraşmasına gerek kalmadan, önyüklü olarak Windows 11’de olacak ve en iyi görüntü kalitesi vb. özelliklerle birlikte, mümkün olan en iyi deneyimi yaşatacak.

Android Uygulamalar Windows 11’e Yüklenebilecek

Gelen güncelleme ile birlikte, Microsoft verdiği sözü tutacak ve Windows Alt Sistemi (WSA) tarafından desteklenen Amazon Appstore uygulamasındaki Android uygulamalar, işletim sisteminin gereksinimlerini karşılamak şartıyla, Windows 11’e yüklenebilecek.

20.000’den fazla uygulama ve oyun içeren Amazon Appstore, şimdilik 31 ülkede kullanılıyor.

Windows 11 Artık Daha Güvenli

Windows 11, yayınlanan güncelleme ile güvenlik konusunda da iyileştirmelere gitti. Smart App Control komutu ile birlikte güvenilmeyen uygulamalar, yazılımında sorun olduğu tespit edilen uygulamaların işletim sisteminde çalışması engellenecek.

Microsoft Defender SmartScreen, Windows 11’de, kullanıcıların kötü amaçlı sitelerde gezinirken, kullanıcı hesaplarına ait veri kaptırıp kaptırılmadığını analiz edecek ve olası sorun tespitinde gerekli uyarıyı yapacak. Microsoft kullanıcısının hesabı böylelikle korunmuş olacak.

Windows 11, aldığı ilk büyük güncelleme ile birlikte birçok yeni özellikler de barındırıyor. Ancak ilgili özelliklerin, kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını belirtmekte fayda var. Hâlihazırda Windows 11 21H2 sürümünü kullanıyor iseniz, Güncelleştirmeleri Denetle’yi çalıştırarak, var olan bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Windows 11 2H22 Güncellemesi Video