Microsoft, 2015 yılından bu yana kullanılan Windows 10 lisans satışlarını, 31 Ocak 2023 tarihinden sonra durduracağını duyurdu. PC işletim sistemi üreticisi dev şirket, şu sıralar Windows 11 ile gündemde. Birçok kullanıcının da Windows 11 işletim sistemini tercih etmesini istiyor ancak Windows 10 hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu bağlamda Microsoft, Windows 10 işletim sistemi indirme ekranında, lisans satışının sonlandırılacağına dair bir bilgi paylaşımında bulundu.

Windows 10 Lisans Satışları Sonlandırılıyor!

Şirket, 31 Ocak tarihinden sonra Windows 10 ve Pro işletim sisteminin lisansını kendi web sitesinde satmayı durduracak ve Microsoft, casus yazılım ve kötü amaçlı yazılımlar için sunduğu güncelleştirmeleri ise 14 Ekim 2025’e kadar sürdürüyor olacak. Ancak Windows 10 satın almak isteyen kişiler, lisans anahtarlarını üçüncü taraf satıcılarından temin edebilecekler.

Bir devrin daha sonu gelmiş gibi görünüyor. Windows 11 yayınlandığı günden bu yana dikkat çekici özelliklere sahip olsa da, aynı ölçüde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok kişi Windows 10 kullanmaya devam ediyor.

Microsoft’un, Windows 10 için attığı bu adım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?