Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte Windows işletim sistemlerinin şu anki son sürümü olan Windows 10'un 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını bildirdi. 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma açılan Windows 10 sürümü artık 1 milyar barajını aştı. Rakip olan iOS işletim sisteminin kullanımı ise 1.5 milyar. Ancak iOS sisteminin iPhone, iPad ve Mac cihazlarda kullanılabildiğini, Windows 10'un ise sadece bilgisayarlarda kullanıldığını belirtelim.
Windows 10, 1 Milyar Aktif Kullanım Barajını Aştı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 03 Şubat 2020 - Yorum: 0
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