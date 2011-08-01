Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Windows 10, 1 Milyar Aktif Kullanım Barajını Aştı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 03 Şubat 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Windows 10Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte Windows işletim sistemlerinin şu anki son sürümü olan Windows 10'un 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını bildirdi. 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma açılan Windows 10 sürümü artık 1 milyar barajını aştı. Rakip olan iOS işletim sisteminin kullanımı ise 1.5 milyar. Ancak iOS sisteminin iPhone, iPad ve Mac cihazlarda kullanılabildiğini, Windows 10'un ise sadece bilgisayarlarda kullanıldığını belirtelim.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri