Windows 10, 1 Milyar Aktif Kullanım Barajını Aştı

Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte Windows işletim sistemlerinin şu anki son sürümü olan Windows 10'un 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını bildirdi. 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma açılan Windows 10 sürümü artık 1 milyar barajını aştı. Rakip olan iOS işletim sisteminin kullanımı ise 1.5 milyar. Ancak iOS sisteminin iPhone, iPad ve Mac cihazlarda kullanılabildiğini, Windows 10'un ise sadece bilgisayarlarda kullanıldığını belirtelim.