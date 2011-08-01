WhatsApp, Otomatik Dosya İndirme Seçeneği Sunacak

WhatsApp, mobilden çok masaüstü versiyonunu kullananlar için, önemli ölçüde bir özelliği test etmeye başladı. Facebook’ta gördüğümüz birçok özellik, WhatsApp’ta da karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlgili özelliğe göre, masaüstü WhatsApp kullanıcıları otomatik dosya indirme seçeneğine sahip olacak.

Kullanıcılar; hesap bilgilerini, fotoğraf, belgeler, video, konuşmalar vb. tıpkı Facebook uygulamasında olduğu gibi, talep ederek dosya olarak dışarı aktarabilecek. Yalnızca ses kayıtları bu özellikten bağımsız, otomatik varsayılan olarak indirilebiliyor.

En çok tercih edilen ve kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın test aşamasındaki ilgili özelliği, şu an için yalnızca sınırlı kullanıcılar tarafından gözlemlenebiliyor. Test aşamasının ne zaman biteceği ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise net bir tarihin olmadığını belirtelim.