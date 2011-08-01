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Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 08 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa AlalımVivaldi Browser'ın son sürümü ile birlikte birçok küçüklü, büyüklü özellikler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi sekmelerdeki kapat butonu standart olarak sağ tarafta yer alır. Ancak arzu ederseniz artık, sekme kapatma butonunu sol tarafa almak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Vivaldi Browser'da sekme kapatma butonunun konumunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

1) Öncelikle Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

2) Sekmeler adlı bölüme giriş yapalım.

Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

3) Sekme Seçenekleri adlı bölümde yer alan "On Left Side" adlı seçenekteki kutucuğu işaretleyerek, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

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