Vivaldi Browser'ın son sürümü ile birlikte birçok küçüklü, büyüklü özellikler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi sekmelerdeki kapat butonu standart olarak sağ tarafta yer alır. Ancak arzu ederseniz artık, sekme kapatma butonunu sol tarafa almak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Vivaldi Browser'da sekme kapatma butonunun konumunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

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Vivaldi Browser'da Sekme Kapatma Butonunu Sol Tarafa Alalım

1) Öncelikle Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sekmeler adlı bölüme giriş yapalım.

3) Sekme Seçenekleri adlı bölümde yer alan "On Left Side" adlı seçenekteki kutucuğu işaretleyerek, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.