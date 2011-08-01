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Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:08 - Tarih: 28 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bilirsiniz, birçok web sitesi artık bildirim göndermeye çalışıyor. Eğer bu bildirim istekleri ile ilgilenmiyorsanız, kalıcı olarak bildirim engellemek mümkündür. Vivaldi Browser'da bildirimleri engellemek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilir ve ardından uygulayabilirsiniz. Bu şekilde, hiçbir zaman bildirim isteği gelmeyecektir.

AYRICA: Vivaldi Browser Durum Çubuğundaki Saat Bilgisini Gizleyelim

Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

1) Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

2) Web Sayfaları adlı bölüme giriş yapalım.

Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

3) Bildirimler adlı açılır menüden Engelle'yi seçerek, işlemleri tamamlayalım.

Vivaldi Browser'da Bildirimleri Engelleme Nasıl Yapılır?

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