Vivaldi Browser Reklam ve İzleyici Engelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser'ın son sürümü ile gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi de, reklam ve izleyicileri engelleme özelliği olsa gerek. Artık eklenti kullanmadan, dahili olarak tüm reklam ve izleyicileri engelleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ise, sadece aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili özelliği aktive etmeniz yeterli olacaktır. Bu özelliği aktive ettikten sonra, herhangi bir reklam engelleme eklentisi kullanmanıza ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: Vivaldi Browser'ın Önemli Özellikler İçeren 3.0 Sürümü Yayımlandı

Vivaldi Browser Reklam ve İzleyici Engellemeyi Açma Nasıl Yapılır?

1) Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Gizlilik bölümüne giriş yapalım.

3) İzleyicileri ve Reklamları Engelle seçeneğini seçelim.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra, tarayıcınızı bir kere yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Ayrıca çok fazla reklam engelleme filtresi açmak, tarayıcı deneyiminizi yavaşlatabilir. Bu yüzden, hızlı bir tarayıcı deneyimi için varsayılan filtreler ile kullanım sağlayabilmektesiniz.