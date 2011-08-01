Hemen bir örnek vermek istiyoruz. macOS'ta çok fazla uygulama ile çalıştığınızı düşünelim, hepsinden tek tek çıkmakla uğraşmak, sıkıcı ve yorucu olsa gerek. Ayrıca bir uygulama o an için dondu ve bu yüzden bilgisayarınızı yeniden mi başlatmayı düşünüyorsunuz? İşte, bunların hepsi için kalıcı bir çözüm var, QuitAll. Amico Apps tarafından geliştirilen "QuitAll" uygulaması ile tek bir yerden, uygulamaları kapalı konuma getirebilirsiniz. İlgili uygulama şu an yalnızca 10 dolar ve elbette birçok özelliği ile birlikte deneme sürümü de mevcut. Aşağıdaki bağlantı ile resmi sayfasına giderek, detayları öğrenebilirsiniz.

Uygulamalardan Hızla ve Kolaylıkla Çıkış Yapın: QuitAll (macOS)

Adres: QuitAll (Apple macOS)