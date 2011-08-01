UpNote, sade arayüzü ve kullanışlı not alma yetenekleriyle dikkat çeken bir uygulama. Ancak, bazı kullanıcılar, yazı alanının çok geniş ya da dar olmasından şikayet edebiliyor. Neyse ki UpNote, "hat uzunluğu" ayarıyla bu soruna çözüm sunuyor.

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UpNote Uygulamasında "Hat Uzunluğu" Nasıl Değiştirilir?

Hat uzunluğu, bir satıra sığan karakter ya da kelime sayısını ifade eder. Bu ayar sayesinde metnin okuma deneyimi daha konforlu hâle getirilebilir. Çok geniş bir hat uzunluğu göz yorabilirken, çok dar bir hat uzunluğu da dağınık bir görüntü yaratabilir. UpNote uygulamasındaki hat uzunluğunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Öncelikle UpNote uygulamasını açın. Menü çubuğunda yer alan UpNote > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki sol menüde yer alan "Editör" adlı bölüme giriş yapın. Hat uzunluğu başlığının yanındaki seçenek doğrultusunda, hat uzunluğunu belirleyebilirsiniz.

UpNote uygulamasında hat uzunluğunu değiştirerek yazma ve okuma deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Göz yorgunluğu ya da dağınık görüntüleri engellemek için bu ayarı denemeniz oldukça faydalı olacaktır.