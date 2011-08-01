Not alma uygulaması olan UpNote ile ilgili hemen bir önceki içeriğimizde, upnote yazı tipi boyutu değiştirme konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise sizlerle, upnote satır ve paragraf aralığı değiştirmek nasıl oluyor, bu konuya yönelik bilgi vermek istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, metin yazarken mevcut satırların ve paragrafların aralıklarını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

AYRICA: UpNote Tema Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

UpNote Satır ve Paragraf Aralığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz.

2) Preferences adlı sekmeye tıklayalım.

3) Akabinde Editör adlı bölüme giriş yapıyoruz.

4) Satır aralığı ve Paragraf aralığı adlı bölümlerden ayarlama yapabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, upnote satır ve paragraf aralığı değiştirme nasıl yapılır, bu yönde bilgi paylaşımında bulunduk. Not alırken, gözünüze hangi aralık miktarı güzel geliyor ise, yukarıdaki adımlar doğrultusunda işlem gerçekleştirebilirsiniz. Yararlı bir içerik olmasını temenni ediyoruz.