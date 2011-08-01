Üretkenlik ve düzen odaklı kullanıcılar için UpNote'un sunduğu "alanlar" (spaces) özelliği, notları konuya göre gruplandırmanın etkili bir yoludur. Bu özellik sayesinde iş, okul, kişisel projeler veya günlük yaşam gibi alanları ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz. Peki, UpNote uygulamasında alanlar nasıl oluşturulur? Dilerseniz, adım adım öğrenelim.

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UpNote Uygulamasında "Alanlar" Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle UpNote uygulamasını açın. Menü çubuğunda yer alan UpNote > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki sol menüde yer alan "Alanlar" adlı bölüme giriş yapın. Açılan bölümdeki "Yeni alan" bağlantısına tıklayın. Ardından ise ilgili kutucuğa alan ismini girin. "Oluştur" butonuna da tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

UpNote uygulamasında alanlar oluşturarak notlarınızı daha organize bir şekilde yönetebilir, üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Alanlar özelliği sayesinde hem kişisel hem de profesyonel hayatınızı UpNote üzerinde kolayca ayırabilirsiniz.