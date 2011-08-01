UpNote uygulamasında yer alan notlarınıza ekstra koruma katmak istiyorsanız, "Kilit Şifresi" özelliğini aktif hâle getirmeniz oldukça faydalı olabilir. Bu özellik, özellikle başkalarıyla aynı cihazı kullanıyorsanız veya cihazınızın zaman zaman başkalarının eline geçme ihtimâli varsa oldukça işinize yarayabilir. Bu yazımızda, UpNote uygulamasında bu güvenlik özelliğini nasıl oluşturacağınızı adım adım anlatacağız.

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UpNote Uygulamasında "Kilit Şifresi" Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle UpNote uygulamasını açın. Menü çubuğunda yer alan UpNote > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki sol menüde yer alan "Genel" adlı bölüme giriş yapın. Açılan bölümdeki "Kilit Şifresi Oluştur" bağlantısına tıklayın. Ardından dilediğiniz şifreyi girdikten sonra, "Şifreyi Belirle" butonuna da tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

UpNote sade arayüzüyle beğenimizi kazanıyor ama esas artısı, sunduğu bu tür detaylı güvenlik özellikleri. Uygulamada önemli notlarınız var ise, kilit şifresi özelliği ile, notlarınızı daha da güvenli bir hâle getirebilirsiniz.