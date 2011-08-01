Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın PS5 Çıkış Fragmanı Geldi

Naughty Dog'un geliştiriciliğini üstlendiği ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayıncılığı yapılan oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve eklenti paketi The Lost Legacy, geçtiğimiz aylarda Uncharted: Legacy of Thieves Collection ismi ile duyurulmuştu. PS5 çıkış tarihi yaklaşan oyunun çıkış fragmanı da yayınlandı. 28 Ocak'ta çıkışını yapacak olan oyunun fiyatı ise 439 TL. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Uncharted: Legacy of Thieves Collection PS5 Fragman İzle