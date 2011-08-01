Automattic firmasının sahibi olduğu Simplenote uygulaması, not alma uygulamaları arasında belki de en iyilerden biri. Çünkü hem ücretsiz, hem de Windows, Linux ve macOS dahil birçok plâtform ile uyumlu. Dilerseniz elbette, web sürümünü de kullanabilirsiniz. Evet, senkronizasyon özelliği de mevcut durumda.

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Ücretsiz ve Güvenli Not Alma Uygulaması: Simplenote

Herhangi bir şekilde ücretli özellikler v.b. söz konusu değil. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, uygulamanın resmi web sitesine ulaşıp, üyelik oluşturabilir ve dilediğiniz plâtform ile not almaya başlayabilirsiniz.

Adres: Simplenote