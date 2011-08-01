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Twitch Koyu Mod (Tema) Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:04 - Tarih: 23 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Twitch Koyu Mod (Tema) Açma Nasıl Yapılır?Oyun videoları odaklı bir plâtform olan Twitch'in çok geniş bir kitlesi mevcut. Eğer siz de düzenli olarak Twitch kullanıyorsanız, özellikle akşamları, gözleriniz yorulabilir. Bu yüzden varsayılan olarak Twitch koyu mod özelliği mevcut olup, dilerseniz bu özelliği kolay bir şekilde aktive edebilirsiniz. Twitch koyu tema özelliğini açmak için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Twitch Koyu Mod (Tema) Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profil simgenize tıklayın.

Twitch Koyu Mod (Tema) Açma Nasıl Yapılır?

2) Koyu Tema seçeneğini aktif duruma getirin.

Twitch Koyu Mod (Tema) Açma Nasıl Yapılır?

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