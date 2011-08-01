Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Robotu Sarbot Tanıtıldı!

Türkiye’nin savunma sanayisine katkıda bulunacak önemli bir gelişme kaydedildi. İstanbul’da, SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık Ve Uzay Sanayi Fuarı düzenlendi ve fuara yerli yabancı birçok ülkeden firmalar katılım sağladı.

Fuarda en çok dikkat çeken ise, Türkiye’nin insansız robot konsepti kapsamında tanıtılan savaş robotu “Sarbot” oldu. Sarsılmaz firması tarafından hazırlanan Sarbot, 1 saatlik bir hareket ömrüne sahip.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız’ın aktardığına göre, pil teknolojisi geliştikçe ya da pil vb. dışında farklı bir enerji sistemi ile beslenme gerçekleştiğinde, Sarbot çok daha ağır yük taşıyabilecek ve hareket ömrü uzayabilecek. Özyıldız ayrıca, arka planda Sarbot’tan çok daha güçlülerinin üretilmeye başladığını söyledi.

Sarbot’u tanıtırken ise şu ifadeleri kullandı: “Sarbot geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş bir robotumuz. Üzerine istediğimiz kalibredeki silahı monte edebiliriz. Ya da ordumuzun kullanımına mühimmat taşıyabilecek versiyonlarını yapabiliriz. Burada Sarsılmaz'ın av ve spor tüfekleriyle başlayan sonrasında tabancaya evrilen sonrasında piyade tüfeklerine evrilen şimdi de robotik sisteme evrilen vizyonunu ifade etmek istiyoruz. Yerli milli mühendislerimizle bu sistemleri ordumuzun kullanımına vereceğiz, inşallah.”

Yerli ve milli insansız savaş robotu Sarbot hakkında siz ne düşünüyorsunuz?