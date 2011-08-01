Apple macOS için geliştirilen Translatium uygulaması hakkında faydalı ipuçları paylaşmaya siz değerli ziyaretçilerimiz ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz benzeri içeriklerimizde ise, translatium üst menüye sabitleme ve translatium yazı boyutu değiştirme ile ilgili konu başlıklarına yer vermiş idik. Bugün sizler için, translatium otomatik başlatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, translatium uygulamasının bilgisayar açıldığında otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Translatium'u Otomatik Başlatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Open at login seçeneğini Yes olarak belirleyebiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, translatium otomatik başlatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Uygulamayı bilgisayar her açıldığında otomatik başlatmak için, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.