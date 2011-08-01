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Translatium'u Otomatik Başlatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:30 - Tarih: 28 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Translatium'u Otomatik Başlatma Nasıl Yapılır?Apple macOS için geliştirilen Translatium uygulaması hakkında faydalı ipuçları paylaşmaya siz değerli ziyaretçilerimiz ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz benzeri içeriklerimizde ise, translatium üst menüye sabitleme ve translatium yazı boyutu değiştirme ile ilgili konu başlıklarına yer vermiş idik. Bugün sizler için, translatium otomatik başlatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, translatium uygulamasının bilgisayar açıldığında otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Translatium'u Otomatik Başlatma Nasıl Yapılır?

Translatium'u Otomatik Başlatmak

1) Öncelikle Preferences butonuna tıklıyoruz.

Translatium'u Otomatik Başlatma 1

2) Ardından Open at login seçeneğini Yes olarak belirleyebiliriz.

Translatium'u Otomatik Başlatma 2

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, translatium otomatik başlatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış olduk. Uygulamayı bilgisayar her açıldığında otomatik başlatmak için, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.


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