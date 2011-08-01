The Witcher 4, İlk Oynanış Videosuyla Hayranlarını Büyüledi!

CD Projekt RED, State of Unreal etkinliğinde The Witcher 4'ün ilk oynanış videosunu nihayet paylaştı. 2024'te duyurulan ve "Polaris" kod adıyla bilinen bu yeni oyun, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. İşte, bu merakla beklenen oyuna dair tüm detaylar!

The Witcher 4: Ciri Başrolde!

Yayınlanan oynanış videosunda, serinin sevilen karakteri Ciri'nin ana kahraman olarak öne çıktığı görülüyor. Görüntülerde, karlı dağlar arasında yol alan Ciri'nin, canlı bir kasabaya giriş yaptığı sahneler dikkat çekiyor. Open-world yapısıyla öne çıkan oyun, The Witcher 3'ün başarısını aşmayı hedefliyor.

Görsel ve Performans Detayları

PlayStation 5 üzerinden kaydedilen görüntüler, Ray Tracing açıkken 60 FPS performans sunuyor.

üzerinden kaydedilen görüntüler, açıkken performans sunuyor. Yeni nesil grafik motoru , detaylı karakter modelleri ve gerçekçi çevre tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

, detaylı karakter modelleri ve gerçekçi çevre tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Dinamik hava sistemi, oyun dünyasını daha gerçekçi ve etkileyici kılıyor.

Devasa ve Yaşayan Bir Dünya

CD Projekt RED, The Witcher 4'te daha büyük ve daha canlı bir dünya vaat ediyor. Oynanış videosunda görülen kalabalık kasaba sahneleri, NPC çeşitliliği ve etkileşimli ortamlar, oyunun RPG deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Geliştirme Süreci ve Çıkış Tarihi

Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak oynanış videosu, projenin son aşamalara yaklaştığını gösteriyor.

henüz açıklanmadı, ancak oynanış videosu, projenin yaklaştığını gösteriyor. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında olacak.

The Witcher 4’ün Yenilikleri Neler?

Gelişmiş Dövüş Mekaniği: Ciri'nin hızlı ve akıcı savaş tarzı, oynanışa yeni bir soluk getiriyor. Daha Derin Hikaye Anlatımı: Seçimlerin sonuçları, oyun dünyasını daha fazla etkileyecek. Yeni Keşif Mekanikleri: Atlar, tekne yolculukları ve dinamik olaylar, keşfi daha heyecanlı hale getiriyor.

Hayranlar Ne Diyor?

The Witcher serisinin sadık takipçileri, Ciri'nin başrolde olmasından büyük memnuniyet duyuyor. Ayrıca, görsel iyileştirmeler ve genişleyen dünya, oyunun RPG türünde yeni bir standart belirleyeceği yorumlarına neden oluyor.

The Witcher 4 Beklentileri Karşılayacak Mı?

CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 deneyiminden sonra daha titiz bir geliştirme süreci izlediği biliniyor. The Witcher 4, serinin hayranlarını mutlu edecek gibi görünse de, son kullanıcı deneyimi her şeyi belirleyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? The Witcher 4, The Witcher 3'ün başarısını geçebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

The Witcher 4 Oynanış Videosu