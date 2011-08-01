Tesla, İnsansı Robot Tesla Bot'un Bir Görselini Paylaştı

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı Tesla şirketi, 30 Eylül’de düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılması planlanan insansı robot Tesla Bot’un (Optimus) bir görselini paylaştı. Yapay zekâ donanımı ile birlikte, tekrara dayalı birçok işi yapabileceği söylenen robotun bir prototipinin yapılması için ağustos ayında düzenlenecek olan etkinlik eylül ayına ertelenmişti.

Maliyeti düşüreceği ve iş gücü yetersizliğini ortadan kaldıracağı söylenen robot, geliştirilmeye devam edecek ve ifade edildiğine göre, hemen hemen herkesin yapabildiği işleri yapabilecek bir konuma gelecek.

İnsansı robot projeleri birçok ülkenin üzerinde çalıştığı bir alan. Yaptıkları ve söyledikleri ile gündemin zirvesine oturmayı başaran Elon Musk, bu konuda nasıl bir başarı gösterecek, hep birlikte göreceğiz.

Paylaşılan görselde robotun elleriyle kalp sembolü yaptığını görüyoruz. Bugüne değin izlediğimiz birçok robot temalı filmlerde, robotların ‘barış’ ve ‘sevgi’ modellerine pek de uymadığını gördük. Bu açıdan paylaşılan görsel, insanlardaki önyargıyı yok etmek için özellikle oluşturulmuş bir mesaj veriyor gibi.