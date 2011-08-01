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Structured Uygulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 07 Kasım 2022 - Yorum: 0

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Structured Uygulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)Bir önceki içeriğimizde, Apple macOS için geliştirilen Structured uygulamasını tanıtmıştık. Bugün ise sizlerle, Structured uygulama rengi değiştirme nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Böylelikle, ilgili uygulamayı kendinize göre, sevdiğiniz renk skalası çerçevesinde kullanma imkânınız olacak. Aşağıdaki adımları izleyerek, uygulama rengi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Structured Uygulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Structured Uygulama Rengi Değiştirmek 1

2) Görünüş adlı sekmeye geçiş yapalım.

Structured Uygulama Rengi Değiştirmek 2

3) Uygulama Rengi adlı bölümden rengi değiştirebilirsiniz.

Structured Uygulama Rengi Değiştirmek 3

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