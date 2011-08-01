Bir önceki içeriğimizde, Apple macOS için geliştirilen Structured uygulamasını tanıtmıştık. Bugün ise sizlerle, Structured uygulama rengi değiştirme nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Böylelikle, ilgili uygulamayı kendinize göre, sevdiğiniz renk skalası çerçevesinde kullanma imkânınız olacak. Aşağıdaki adımları izleyerek, uygulama rengi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Structured Uygulama Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Görünüş adlı sekmeye geçiş yapalım.

3) Uygulama Rengi adlı bölümden rengi değiştirebilirsiniz.