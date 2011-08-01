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Spotify, Video İçeriklerle Gelmeye Hazırlanıyor!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:07 - Tarih: 22 Ekim 2021 - Yorum: 0

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SpotifyPopüler müzik dinleme platformu Spotify, büyüdükçe yeni hamlelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, videolu podcast yayınları üzerinde çalışıyor. Bu sayede sadece dinlemekle kalınmayarak, kullanıcıların podcastleri izlemesi de sağlanacak. Henüz kademeli olarak gelen bu özellik için içerik üreticileri bekleme listesine kaydolacaklar. Sizce Spotify bu adımı ile başarısını artıracak mı?

Spotify Videolu Podcast

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