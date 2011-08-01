Sony, PlayStation 6'yı Duyurdu: Yeni Konsol 2027'de Gelebilir!

Sony, PlayStation 6'nın geliştirme sürecine resmi olarak onay verdi. CEO Hideaki Nishino, yatırımcılar için düzenlenen bir oturumda yeni nesil konsolu “önceliklendirdiklerini” açıklayarak bulut oyununa rağmen fiziksel donanım desteğinin süreceğini vurguladı.

PS6 Resmen Geliştiriliyor

Nishino, basın açıklamasında PS6’yı “multi-platform stratejinin bir parçası” olarak tanımladı ve sistemin hâlâ Sony’nin radarında olduğunu belirtti. Bulut oyununun yükselişine rağmen, “aterli ağ altyapısı ve maliyet avantajlarından dolayı” oyuncuların yerel deneyime bağlı kalmayı tercih ettiği konuşuldu.

Çıkış Zamanlaması: 2027–2028 Tahmini

Sony’nin şu ana kadar PS5 ile PS5 Pro modellerini çıkarmasından yola çıkılırsa, yeni cihaz için 2027 sonu ya da 2028’in başı gerçekçi görünüyor. Bu aralıkta hatta Witcher 4 gibi önemli dünya çapında oyunların PS6’yla birlikte sunulması da bekleniyor.

Donanımda Gözde Teknolojiler: Zen 5 + X3D + UDNA

Sızan teknik detaylara göre yeni konsol, AMD Zen 5 yongalı APU ve 3D önbellek teknolojisine sahip olacak. Grafik tarafında ise AMD UDNA mimarili GPU ve AI destekli görsel işlemciler yer alabilir. Bu kombinasyon, 4K 120 FPS, 8K 60 FPS gibi performans hedefleriyle iddialı bir yapı sunmaya hazırlanıyor.

Geriye Dönük Uyumluluk Odaklı

Sony’nin AMD tercih etmesinin önemli gerekçelerinden biri, PS5’le oynanabilen başlıkları destekleyerek geriye dönük uyumluluğu sağlamak. Reuters’in raporlarına göre, 2022 yılından beri başlayan bu planlama süreci, Intel’i geride bırakarak AMD ile devam ediyor.

Bulut Oyun ile Hibrit Strateji

Nishino, bulut oyunlarını “ek opsiyon” olarak nitelendirip, oyun severlerin hâlâ konsollara güvendiğini belirtti: “Ağ stabilitesi bizim kontrolümüzde değil. Bu yüzden fiziksel cihaz deneyimi önümüzdeki nesilde de devam edecek” dedi.

Teknik Bilgi Detayları ve Söylentiler

APU: Zen 5 + X3D

GPU: UDNA mimari , RDNA5 sonrası tasarım

, RDNA5 sonrası tasarım Hedefler: 4K 120 FPS, 8K 60 FPS, AI görsel güçlendirme

Strateji Değişimi mi?

Sony, PS4-PS5 arasında yaklaşık yedi yıllık döngüye sadık kalacak gibi görünüyor. Ancak gelen söylentiler, PS6’nın önceki jenerasyondan daha derinleşmiş, güçlü ve entegre bir APU sistemine sahip olacağını işaret ediyor. Bulut ve konsol arasında dengeli bir geleceğe hazırlanan Sony, fiziksel cihaz sevdalılarıyla birlikte kalmaya kararlı.

Sony’den henüz net teknik açıklama gelmemiş olsa da, PS6 üzerinde çalışan güçlü bir ekosistem sinyali verildi: hem heyecan uyandıran içerik ve performans vaadi hem de klasik konsol deneyiminin korunması stratejisi.