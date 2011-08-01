Skype Kaç Kişi Görüntülü Konuşabilir? Grup Konuşma Limiti

Skype kaç kişi görüntülü konuşabilir? sorusu, bu tarz uygulamalar arasında Skype kullanmak isteyenlerin sorduğu bir sorudur. Biz de bu içeriğimizde Skype grup konuşma limiti ne kadar? sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

Skype Kaç Kişi Görüntülü Konuşabilir?

Bilindiği üzere dünya genelinde yayılan salgın nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Çalışanlar uzaktan çalışabiliyorlarsa şirketleri izin verdiği takdirde evlerinden çalışıyorlar. Online toplantılarında da çeşitli konferans uygulamaları kullanılmaktadır. Bunların arasında Zoom başta olmak üzere Skype, GoToMeeting, Hangouts ve Free Conference sayılabilir.

Skype kullanıcıları için gruba kişi ekleme sayısı 50 olarak belirlenmiştir. Daha önceden daha düşük olduğu gibi ilerde de yeni güncellemeler ve iyileştirmeler ile bu sayıda da artış olabilir.

Skype görüntülü konuşma kaç kişi? diye soranlar için cevabımızı öğrendik. Siz, Skype kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız, Skype grup konuşma limiti size yetiyor mu? Aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.