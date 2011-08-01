Eğer ki web sitenizi Search Console'a kayıt etti iseniz, arama sonuçlarında da site performansı verilerini gözlemleyebilirsiniz. Ancak elbette, aramadaki site performansı verilerini kapatmak mümkün kılınmıştır. Bunun için, sitenizin Search Console'daki onaylanmış hesabında yönetici olmalısınız. Akabinde ise, aşağıdaki kolay adımları izleyerek ilgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

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Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

1) Öncelikle Kullanıcı ayarları butonuna tıklıyoruz.

2) Arama sonuçlarında Search Console adlı bölüme giriş yapın.

3) Aşağıda listelenen mülkler için etkinleştirin seçeneğindeki onayı kaldırarak, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...