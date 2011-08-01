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Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:25 - Tarih: 30 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini KapatalımEğer ki web sitenizi Search Console'a kayıt etti iseniz, arama sonuçlarında da site performansı verilerini gözlemleyebilirsiniz. Ancak elbette, aramadaki site performansı verilerini kapatmak mümkün kılınmıştır. Bunun için, sitenizin Search Console'daki onaylanmış hesabında yönetici olmalısınız. Akabinde ise, aşağıdaki kolay adımları izleyerek ilgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

AYRICA: Google'ın robots.txt Test Aracı Nedir? Ne İşe Yarar?

Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

1) Öncelikle Kullanıcı ayarları butonuna tıklıyoruz.

Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

2) Arama sonuçlarında Search Console adlı bölüme giriş yapın.

Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

3) Aşağıda listelenen mülkler için etkinleştirin seçeneğindeki onayı kaldırarak, mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar...

Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım

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