Samsung, Yeni Çip Fabrikasına Ayırdığı Bütçeyle Dudak Uçuklattı

Teknoloji dünyasının güçlü oyuncularından biri olan Samsung, ABD'de yeni çip tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yeri henüz belli olmasa da Teksas'taki Austin ve Williamson County ya da New York veya California'da kurulması beklenen yeni fabrika için ayrılan bütçe dudak uçuklattı. Gelen bilgilere göre şirket, ABD'de kurmaya hazırlandığı çip tesisi için 17 milyar dolarlık bir harcamayı gözden çıkarmış. Ayrıca tesisin 2024'ün sonuna doğru faaliyete geçmesi planlanıyor.