Samsung Akıllı Saatlerinde Sevgililer Günü Kampanyası Başladı

Teknoloji devi Samsung, akıllı saat ürünleri için sevgililer günü kampanyası düzenledi. Sevgilisine akıllı saat almayı düşünenler için oldukça güzel olan kampanya ile ikinci akıllı saatinizi %50 indirimli alabilirsiniz. Aşağıdaki kampanya sayfasında seçili ürünlerden alacağınız iki akıllı saatten fiyatı eşit ya da daha düşük bedelli olanına %50 indirim yapılacaktır. Sadece online değil, Samsung bayileri ve 3.taraf fiziki satış noktalarında da geçerlidir.

7-17 Şubat 2020 saat 23:59'a kadar bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki kampanya linkine tıklayarak, Samsung sitesindeki kampanyalı akıllı saatleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Samsung %50 İndirimli Akıllı Saat Kampanyası