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Samsung Akıllı Saatlerinde Sevgililer Günü Kampanyası Başladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:56 - Tarih: 08 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Samsung Sevgililer Günü KampanyasıTeknoloji devi Samsung, akıllı saat ürünleri için sevgililer günü kampanyası düzenledi. Sevgilisine akıllı saat almayı düşünenler için oldukça güzel olan kampanya ile ikinci akıllı saatinizi %50 indirimli alabilirsiniz. Aşağıdaki kampanya sayfasında seçili ürünlerden alacağınız iki akıllı saatten fiyatı eşit ya da daha düşük bedelli olanına %50 indirim yapılacaktır. Sadece online değil, Samsung bayileri ve 3.taraf fiziki satış noktalarında da geçerlidir.

Samsung Akıllı Saat Sevgililer Günü Kampanyası

7-17 Şubat 2020 saat 23:59'a kadar bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki kampanya linkine tıklayarak, Samsung sitesindeki kampanyalı akıllı saatleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Samsung %50 İndirimli Akıllı Saat Kampanyası

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