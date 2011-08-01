Plesk Obsidian'da "Koyu Tema" Nasıl Açılır?

Plesk Obsidian kullanıcıları için sunulan koyu tema (dark theme) desteği, göz yorgunluğunu azaltarak, çalışma deneyimini daha da konforlu bir hâle getirebilir. Plesk'in varsayılan açık temasını değiştirmek ve koyu temayı etkinleştirmek isteyen kullanıcılar için ise ilgili adımları hemen aşağıda paylaşıyoruz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da "Varsayılan Favicon" Nasıl Değiştirilir?

Plesk'te "Koyu Tema" Nasıl Açılır?

Öncelikle, tarayıcınızı açın ve Plesk panelinize giriş yapın.

panelinize giriş yapın. Ardından, sağ üst köşede yer alan, "Switch to dark theme" adlı butona tıklayarak, koyu temayı aktif edebilirsiniz.

Sonuç olarak, Plesk Obsidian'da koyu temayı aktif etmek, yalnızca birkaç adımda gerçekleştirilebilecek oldukça basit bir işlemdir. Özellikle, uzun saatler boyunca çalışan web yöneticileri için koyu tema, daha rahat bir deneyim sunacaktır. Eğer koyu tema sizin için fazla kasvetli gelirse, aynı menüden tekrar açık temaya dönüş yapabilirsiniz.