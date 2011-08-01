Plesk Obsidian'da "Varsayılan Favicon" Nasıl Değiştirilir?

Plesk Obsidian, web sunucusu yönetiminde oldukça güçlü ve kullanıcı dostu bir panel olarak öne çıkmaktadır. Özelleştirme konusunda da çok iyi diyebiliriz. Örneğin, Plesk'in kendi favicon'unu değiştirmek için bile özel bir seçenek bulunuyor. Bu yazımızda da, Plesk Obsidian'ın yönetim panelindeki varsayılan favicon'u nasıl değiştireceğinizi adım adım açıklamak istiyoruz.

Plesk'te "Varsayılan Favicon" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, tarayıcınızı açın ve Plesk panelinize giriş yapın.

panelinize giriş yapın. Sol menüde yer alan, "Tools & Settings" sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Ardından, " Plesk Appearance " başlığı altında yer alan, " Branding " bağlantısına tıklayın.

" başlığı altında yer alan, " " bağlantısına tıklayın. Açılan sayfadaki, " Custom favicon " başlığı altındaki, " Enable custom favicon " adlı seçeneği aktif edin. Favicon simgesinin uzantısına göre, " Favicon file SVG " veya " Favicon file ICO " adlı seçeneklerin karşısında yer alan " Choose file... " butonuna tıklayarak, dilediğiniz favicon'u yükleyin.

" başlığı altındaki, " " adlı seçeneği aktif edin. Favicon simgesinin uzantısına göre, " " veya " " adlı seçeneklerin karşısında yer alan " " butonuna tıklayarak, dilediğiniz favicon'u yükleyin. Son olarak da, sayfanın altında yer alan "Save" butonuna tıklayarak, favicon yükleme işlemlerinizi kaydedebilirsiniz.

Sonuç olarak, Plesk Obsidian'ın yönetim panelindeki varsayılan favicon'u değiştirmek oldukça kolaydır. Bu şekilde, istediğiniz favicon'u yükleyerek, panelinizi daha kişisel hâle getirebilirsiniz.