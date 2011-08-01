PlayStation 5 Kontrolcüsü Tanıtıldı: DualSense

Merakla beklenen Sony PlayStation 5 için kontrolcü resmi olarak tanıtıldı. DualSense adındaki kontrolcü, oyunlara yeni his boyutu katmayı amaçlıyor. Tasarıma baktığımızda beyaz temanın tercih edildiği kontrolcüde, joystick ve mikrofon tuşunun olduğu bölüm ile tetik tuşları siyah olarak karşımıza çıkıyor. Dokunmatik yüzeyin yer aldığı DualSense, oyundaki sahnelere göre daha fazla titreşim seviyeleri ile geliyor.

Ayrıca L2 ve R2 tetik tuşları ise uygulanılan baskıya göre tepki veriyor. Önceki nesildeki Share isimli paylaşma tuşu, artık Create ismiyle kendini gösteriyor. Ek olarak kontrolcü bünyesindeki hoparlör ve mikrofon sayesinde de kulaklığa gerek olmadan sohbet edilebilecek.