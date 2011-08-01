Fotoğrafları düzenlerken bazen basit ama etkili bir işleme ihtiyaç duyarız: fotoğrafı yatay ya da dikey olarak ters çevirmek. Photomator uygulaması, bu işlemi son derece pratik bir şekilde yapmanıza imkân tanır. Aşağıdaki adımlarla, bir fotoğrafı nasıl kolayca ters çevirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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Photomator Uygulamasında "Fotoğrafı Ters Çevirme" Nasıl Yapılır?

Öncelikle, cihazınızda Photomator uygulamasını başlatın. Ana ekran üzerinden fotoğraflar galerisine erişin ve ters çevirmek istediğiniz görseli seçin. Fotoğrafı seçtikten sonra, menü çubuğunda yer alan "Image" seçeneğine tıklayın. İlgili görseli yatay olarak ters çevirmek için, "Flip Horizontally" seçeneğine tıklayın. İlgili fotoğrafı dikey olarak ters çevirmek için ise, "Flip Vertically" seçeğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, Photomator uygulamasında fotoğrafı ters çevirmek kolay ama etkili bir düzenleme işlemdir. Sosyal medya için ya da yaratıcı çalışmalarınız için ilgili görseli farklı bir perspektifle sunmak istiyorsanız, bu yöntemi denemeyi düşünebilirsiniz.