Fotoğrafları düzenlerken, ilgili dosyasının kalitesini kontrol etmek isteyen kullanıcılar için JPEG kalitesini ayarlamak oldukça önemlidir. Photomator uygulaması, bu konuda kullanıcılarına detaylı seçenekler sunuyor. JPEG kalitesi, hem görsel netliği hem de dosya boyutunu doğrudan etkilediği için, bu ayarın doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir.

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Photomator Uygulamasında "JPEG Kalitesi" Nasıl Değiştirilir?

Photomator'a giriş yapın ve düzenlemek istediğiniz bir görseli seçin. Fotoğraf düzenlemesini tamamladıktan sonra, "Export" ile dışarı aktarma bölümüne giriş yapın. Açılan pencerede yer alan "Format" adlı açılır menüden "JPEG" seçeneğini seçin. Alt bölümde beliren "Quality" kaydırıcısını kullanarak, JPEG kalitesini düşükten yükseğe doğru ayarlayın. Ayarları yaptıktan sonra, "Next" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Photomator'da JPEG kalitesini değiştirmek, hem görsel kalitenizi optimize edebilir hem de ihtiyacınıza göre dosya boyutunu azaltabilirsiniz. Bu ayar, her kullanıcının görsel düzenleme sürecinde dikkat etmesi gereken önemli bir detaydır.