Fotoğraflarınızda gereksiz alanları kaldırmak veya daha dengeli bir kompozisyon elde etmek istiyorsanız, Photomator uygulamasında fotoğraf kırpma işlemi tam size göre! Bu işlemle birlikte, görsellerinizi daha etkili bir şekilde düzenleyebilir ve paylaşıma hazır hâle getirebilirsiniz. Photomator uygulaması, kullanıcı dostu arayüzüyle, kırpma işlemini hızlı ve pratik hâle getirir. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca fotoğraf kırpabilirsiniz.

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Photomator Uygulamasında "Fotoğraf Kırpma" Nasıl Yapılır?

Bir fotoğraf açın: Ana ekrandan kırpma işlemi yapacağınız fotoğrafı seçin. Kırpma aracını seçin: Düzenleme menüsünden "Crop Tool" simgesine tıklayın. Kırpılacak alanı belirleyin: Fotoğraf üzerinde görünen kırpma kutusunu sürükleyerek veya köşelerden tutup yeniden boyutlandırarak dilediğiniz alanı belirleyin. Oran seçimi yapın (isteğe bağlı): Eğer belli bir oran kullanmak istiyorsanız (4:5, 16:9 vb.), ekranın sağ üst kısmından bu oranları seçebilirsiniz. Kırpma işlemini onaylayın: Ayarlarınızı yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki "Done" simgesine tıklayarak kırpma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Photomator ile yapılan bu kırpma işlemi, fotoğrafınızı daha etkili bir hâle getirmenize yardımcı olur. Fotoğraf kırpma, görsellerinizi öne çıkarmak için en kolay ama etkili adımlardan biridir.