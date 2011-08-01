Outlook, MacOS Kullanıcıları için Ücretsiz Oldu

Dev teknoloji şirketi Microsoft, kısa bir süre önce e-posta uygulaması olan Outlook’u, App Store’daki MacOS kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma sunacağını dile getirmişti. Daha önce MacOS kullanıcıları Outlook’a erişebilmek için Microsoft 365 aboneliğine ücretli olarak kayıt olmak zorundaydı. Ancak bu durum artık değişecek.

Microsoft önemli bir hamle yaparak, MacOS kullanıcıları için Outlook uygulamasını ücretsiz hale getirdi. Yani uygulamayı kullanabilmek için Microsoft 365 lisansı veya aboneliğine gerek kalmayacak.

Mac kullanıcıları Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo! veya IMAP hesaplarını da Outlook'a ekleyerek bu özel deneyimin keyfini sürecek. Microsoft, ayrıca MacOS’a özel Outlook özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Özel takvim girişleri, odaklanmış gelen kutusu ve Outlook profilleri gibi özelliklerle kullanıcıları ayrıcalıklı bir uygulama deneyimi bekliyor.

Son olarak uygulamanın MacOS 11 Big Sur ve daha yeni sürüme sahip MacOS kullanıcıları tarafından indirilebileceğini belirtelim.