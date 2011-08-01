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mso.dll Nedir? Virüs mü? mso.dll Sorunu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:44 - Tarih: 04 Aralık 2020 - Yorum: 0

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mso.dll Nedir? Virüs mü? mso.dll SorunuBilgisayar kullanıcılarının bazı sorunlarından biri de dll hatalarıdır. Bunlar arasında olan mso.dll sorunu bugünkü konumuz. İnternette mso.dll nedir? tarzında sorular araştırılabiliyor. Peki, bu dll dosyası nedir? mso.dll virüs mü? birlikte inceleyelim.

mso. dll Nedir? Virüs mü?

mso.dll dosyası, Microsoft Office Component dosyasıdır. Microsoft Office dosyalarının bulunduğu bir kütüphane dosyası olan mso.dll, orijinal bir dosyadır ve bu nedenle mso.dll virüs değildir.

Microsoft Office bileşeni olduğu için arka planda çalışmaktadır ve bu çalışma sonlandırıldığında ya da dosya silindiğinde, Microsoft Office dosyaları düzgün çalışmayacak ve dll sorunu yaşayacaksınızdır.

mso.dll nedir? sorusu hakkında bu bilgileri verebiliriz. Bu konu hakkında başka bildikleriniz ya da sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


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