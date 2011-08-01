Microsoft Edge'nin son sürümleri ile birlikte oldukça güzel yenilikler, geliştirmeler yapılıyor. Artık dilerseniz, araç çubuğunda uzantılar düğmesini göstermek isteyebilirsiniz. İlgili düğme içerisinde tüm uzantılarınızı toplayarak ise, karışıklığı önlemiş olacaksınız. Microsoft Edge uzantılar düğmesini gösterme nasıl yapılıyor diyecek olursanız, hemen aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Görünüm sekmesine de tıklayalım.

3) Uzantılar düğmesini göster adlı seçeneğe gelelim.

4) İlgili seçeneğin karşısındaki butonu aktif hâle getirebiliriz.