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Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:50 - Tarih: 26 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?Microsoft Edge'nin son sürümleri ile birlikte oldukça güzel yenilikler, geliştirmeler yapılıyor. Artık dilerseniz, araç çubuğunda uzantılar düğmesini göstermek isteyebilirsiniz. İlgili düğme içerisinde tüm uzantılarınızı toplayarak ise, karışıklığı önlemiş olacaksınız. Microsoft Edge uzantılar düğmesini gösterme nasıl yapılıyor diyecek olursanız, hemen aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge için Sekme Kapatma Uyarısı Açalım

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Görünüm sekmesine de tıklayalım.

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

3) Uzantılar düğmesini göster adlı seçeneğe gelelim.

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

4) İlgili seçeneğin karşısındaki butonu aktif hâle getirebiliriz.

Microsoft Edge Uzantılar Düğmesini Gösterme Nasıl Yapılır?

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