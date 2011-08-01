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Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:51 - Tarih: 08 Nisan 2023 - Yorum: 0

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Microsoft EdgeMicrosoft Edge, dikkat çekici özellikleriyle biliyorsunuz ki, oldukça popüler bir tarayıcı konumunda. Yani onu kullanmamanız için hiçbir neden yok. Tamamen kişisel kullanımınıza göre Microsoft Edge’i daha pratik bir hale getirebilmeniz mümkün. Kısayollardan hoşlanan biri iseniz örneğin, kenar çubuğu özelliğini açabilirsiniz. Ya da çok fazla kısayol kenar çubuğu olduğunu düşünüyor iseniz, Microsoft Edge kenar çubuğu nasıl kaldırılır? sizlerle adım adım paylaşmak isteriz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Internet Explorer Sayfası Açma (IE Modu)

Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Microsoft Edge tarayıcısına giriş yapalım ve akabinde sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayalım.
Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Açılan menü listesinde en alta gelelim ve “Ayarlar” ögesini bulalım.
Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Burada, sol kısımda “Kenar Çubuğu” seçeneğini görüntüleyelim.
Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Kenar çubuğunu özelleştir ekranında, “Kenar çubuğunu her zaman göster” seçeneğini “Açık” hale getirelim. Eğer kenar çubuğunu kapatmak ister iseniz, yine bu sayfadan “Kapalı” konuma getirerek bunu yapabilirsiniz.
Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır? - 4
  • Son olarak, Microsoft Edge kenar çubuğunu açtığınızda, sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.
Microsoft Edge Kenar Çubuğu Açma ve Gizleme Nasıl Yapılır? - 5

Microsoft Edge kenar çubuğu açma ve kapatma nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle izleyeceğiniz adımları paylaştık. Kısayol tuşlarını sevenler için faydalı olmasını umuyoruz.


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