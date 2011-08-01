Marvel Rivals için Yeni Fragman Geldi

Marvel hayranları için büyük gün giderek yaklaşıyor. Marvel Games ve NetEase iş birliğiyle geliştirilen Marvel Rivals, multiplayer nişancı oyunu olarak 6v6 PvP türünde, takım tabanlı bir yapım sunuyor. Dün yayınlanan yeni fragman ise hayranların sabırsızlığını daha da artırdı. Dilerseniz, bu oldukça dikkat çekici oyunun detaylarına hep birlikte bakalım.

Marvel Rivals için Hazır mısınız?

Marvel Rivals, klasik süper kahraman hikâyelerini yepyeni bir oyun dinamiğiyle birleştiriyor. 6 kişilik takımlar hâlinde oynanacak olan oyunda, ikonik Marvel karakterlerini kontrol ederek stratejik mücadelelere dahil olacaksınız. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Wolverine’den Squirrel Girl’e, Black Widow’dan Cloak ve Dagger’a kadar pek çok farklı kahramanı seçme şansına sahip olacağız. Bu çeşitlilik, oyuncuların farklı oyun tarzlarına hitap edecek şekilde kahramanları kişiselleştirmesine olanak tanıyor.

Marvel Rivals Yeni Fragman

Yayınlanan fragman, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda oyun hakkında önemli ipuçları da veriyor. Oyundaki görseller oldukça etkileyici; her karakterin kendine özgü yeteneklerinin özenle işlendiğini görebiliyoruz. Wolverine'in pençeleriyle düşmanları paramparça ettiği, Black Widow’un gizlilik ve çeviklik temelli saldırılar gerçekleştirdiği anlar oyuncuları ekran başına kilitlemeyi başarıyor demek yanlış olmayacaktır.

Marvel Rivals Çıkış Tarihi

Marvel Rivals’ın çıkış tarihi 6 Aralık 2024 olarak açıklandı. Oyun, PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek. Oyuncular, bu tarihten itibaren favori kahramanlarıyla çevrimiçi mücadelelerde yer alabilecek.

Marvel, çıkış tarihine kadar her gün yeni bir fragman yayınlayarak hayranların heyecanını diri tutmayı hedefliyor. Her fragman, oyundaki farklı kahramanları tanıtarak oyuncuların stratejilerini şimdiden plânlamasına olanak tanıyacak.

Marvel Rivals, Marvel hayranlarını hem nostaljik hem de yenilikçi bir deneyimle buluşturmaya hazırlanıyor. Eğer aksiyon dolu takım oyunlarını ve süper kahramanları seviyorsanız, 6 Aralık’ı aklınızdan çıkarmayın. Marvel’ın bu projede büyük bir potansiyel taşıdığı kesin; bakalım, oyun beklentileri karşılayabilecek mi? Bekleyip, birlikte göreceğiz.