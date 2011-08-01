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Marvel’s Spiderman Remastered Oynanış Videosu Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:16 - Tarih: 02 Ekim 2020 - Yorum: 0

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Marvel’s Spiderman RemasteredInsomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spiderman’in Remastered versiyonu için oynanış videosu yayınlandı. PS5’e gelecek olan oyun, oldukça etkileyici görünüyor. Ayrıca başka bir videoda da Peter Parker’ın yüzünün değiştirildiği görüldü. Oyun için paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Marvel’s Spiderman Remastered Peter Parker

Marvel’s Spiderman Remastered Oynanış Videosu

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