Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spiderman’in Remastered versiyonu için oynanış videosu yayınlandı. PS5’e gelecek olan oyun, oldukça etkileyici görünüyor. Ayrıca başka bir videoda da Peter Parker’ın yüzünün değiştirildiği görüldü. Oyun için paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…
Marvel’s Spiderman Remastered Oynanış Videosu Yayınlandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:16 - Tarih: 02 Ekim 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Marvel’s Spiderman Remastered Oynanış Videosu Yayınlandı
- Teknobeyin Daha da Hızlandı! İşte Yaptığımız Çalışmalar
- Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da Hızlandıralım
- Avatar 2 Filminin Çekimlerinin Tamamlandığı Açıklandı
- Blogger Çerez Bildirimini Tamamen Kapatalım
- jQuery ile Noktadan Sonra Otomatik Boşluk Ekleyelim
- Blogger'da YouTube Video Kenarlıklarını Kaldıralım
- Blogger'da Sayfaya Göre CSS ile Biçimlendirme Yapalım
- Klavyede Zar İşaretleri (⚀⚁⚂⚃⚄⚅) Nasıl Yapılır?
- CSS ile Fazla "br" Boşluklarını Kaldıralım
Yorum bulunmamaktadır.