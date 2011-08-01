MacOS Uygulaması: "Rectangle" Nedir? Ne İşe Yarar?

Rectangle, macOS kullanıcıları için vazgeçilmez bir pencere düzenleme uygulamasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, ekranınızdaki pencereleri daha düzenli bir şekilde yerleştirmek ve yönetmek için kullanılır. Dilerseniz, bu uygulamanın ne işe yaradığını ve neden popüler olduğunu detaylı olarak açıklıyor olacağız.

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Rectangle Nedir?

Rectangle, macOS kullanıcılarına pencerelerini ekran üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde yeniden boyutlandırma ve yerleştirme imkânı sunan bir uygulamadır. Açık kaynak kodlu olan bu uygulama, kullanıcıların üretkenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ücretsiz ve basit bir arayüze sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

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Rectangle Ne İşe Yarar?

Rectangle'ın temel amacı, macOS’ta pencereleri daha verimli bir şekilde yönetmektir. Uygulamanın sunduğu bazı özellikler ise aşağıdaki gibidir.

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Pencere Konumlandırma: Ekranınızı ikiye, üçe veya dörde bölerek pencereleri istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.

Ekranınızı ikiye, üçe veya dörde bölerek pencereleri istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Klavyeden Kontrol: Klavye kısayollarıyla pencereleri taşımak, yeniden boyutlandırmak veya tam ekran yapmak oldukça kolaydır.

Klavye kısayollarıyla pencereleri taşımak, veya tam ekran yapmak oldukça kolaydır. Kullanıcı Dostu Arayüz: Uygulamanın basit ve sade tasarımı, yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay hâle getirir.

Uygulamanın basit ve sade tasarımı, yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay hâle getirir. Esnek Özelleştirme: Kısayol tuşlarını ve diğer ayarları kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Kısayol tuşlarını ve diğer ayarları kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Çoklu Monitör Desteği: Birden fazla ekran kullananlar için harika bir çözüm sunar. Pencereleri ekranlar arasında taşımak oldukça hızlı ve pratiktir.

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Rectangle Nasıl Kullanılır?

Rectangle’ı kullanmak oldukça basittir.

1) Kurulum: Uygulamayı resmi web sitesinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2) Kısayollar: Uygulamayı kurduktan sonra pencere düzenleme işlemleri için belirlenen klavye kısayollarını öğrenebilirsiniz.

Alt + Ok Tuşları: Pencereleri ekranın belirli bir bölümüne taşır.

Pencereleri ekranın belirli bir bölümüne taşır. Alt + Shift + Ok Tuşları: Pencereleri yeniden boyutlandırır.

3) Menü Çubuğu: Menü çubuğundaki simgeye tıklayarak tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Rectangle Kullanmanın Avantajları

Ücretsiz ve açık kaynak kodlu olması.

ve açık kaynak kodlu olması. Hafif bir uygulama olduğu için sistem kaynaklarını çok tüketmez.

çok tüketmez. macOS’in eksik kaldığı pencere yönetimi konusunu mükemmel bir şekilde tamamlar.

konusunu mükemmel bir şekilde tamamlar. Özellikle multitasking yapan kullanıcılar için üretkenliği artırır.

Rectangle, macOS kullanıcıları için olmazsa olmaz bir uygulamadır. Özellikle, üretkenlik odaklı çalışıyorsanız, Rectangle sayesinde pencere yönetimini zahmetsiz bir hâle getirebilirsiniz.