macOS Uygulaması: "Lickable Menu Bar" Nedir? Ne İşe Yarar?

Bugün sizler için, macOS için geliştirilen oldukça güzel bir uygulamayı tanıtmak istiyoruz. "Lickable Menu Bar," MacOS menü çubuğuna klasik bir görünüm kazandıran, kullanışlı ve estetik bir çözüm sunan oldukça şık bir uygulama. Eğer eski macOS sürümlerinin zarif ve estetik menü çubuklarını özlüyorsanız, bu uygulama tam size göre bir deneyim sağlayabilir. Ayrıca, tamamen ücretsiz bir uygulamadır.

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Lickable Menu Bar - Stil Seçenekleri

Lickable Menu Bar, üç farklı ön tanımlı stil sunuyor.

Mat: Mac OS X Mavericks menü çubuğunu andırır. Düz: macOS Catalina menü çubuğuna benzer bir görünüm sunar. Parlak: Mac OS X Tiger menü çubuğunun nostaljik parlaklığını getirir.

Uygulamayı, App Store üzerinden buraya tıklayıp indirerek, eskiye özlem duyanlar için tasarlanmış olan bu uygulamayı hemen deneyebilirsiniz. Özellikle, klasik macOS menü çubuklarına duyduğunuz özlemi gidermek için, "Lickable Menu Bar" uygulaması mükemmel bir seçim olabilir.