Apple macOS için kesinlikle bayılacağınız bir uygulama olan UpNote'u geçtiğimiz sene sizlerle tanıtmıştık. Bugün ise sizlerle, UpNote ile ilgili olarak ipuçlarına yönelik faydalı içerikler kaleme alıyor olacağız. İlk olarak şunu belirtelim. Uygulamadaki not defterlerinizin sağ tarafında, içerisindeki not sayısı görüntülenir.

Ancak daha minimal, sade bir görünüm için bu gibi faydalı özelliklerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Tercih meselesi diyelim. UpNote not sayısını gizlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

macOS "UpNote" Not Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki "Genel" sekmesine tıklayalım.

3) Görünüm başlığında yer alan, "Not defterlerinin yanında, içlerindeki not sayısını göster" adlı seçeneğin karşısındaki kutucuğu boş bırakıyoruz.

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, muhteşem bir not alma uygulaması olan UpNote ile ilgili olarak; not defterlerinin yanında gözüken not sayısını gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Merak etmeyin, benzeri ipuçlarını kaleme almaya devam ediyor olacağız.