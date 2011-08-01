Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

macOS "UpNote" Not Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:44 - Tarih: 21 Haziran 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple macOS UpNote UygulamasıApple macOS için kesinlikle bayılacağınız bir uygulama olan UpNote'u geçtiğimiz sene sizlerle tanıtmıştık. Bugün ise sizlerle, UpNote ile ilgili olarak ipuçlarına yönelik faydalı içerikler kaleme alıyor olacağız. İlk olarak şunu belirtelim. Uygulamadaki not defterlerinizin sağ tarafında, içerisindeki not sayısı görüntülenir.

Ancak daha minimal, sade bir görünüm için bu gibi faydalı özelliklerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Tercih meselesi diyelim. UpNote not sayısını gizlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: UpNote Satır ve Paragraf Aralığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

macOS "UpNote" Not Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

macOS Not Alma Uygulaması: UpNote

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

macOS "UpNote" Uygulamasında Not Sayısını Gizlemek - 1

2) Sol menüdeki "Genel" sekmesine tıklayalım.

macOS "UpNote" Uygulamasında Not Sayısını Gizlemek - 2

3) Görünüm başlığında yer alan, "Not defterlerinin yanında, içlerindeki not sayısını göster" adlı seçeneğin karşısındaki kutucuğu boş bırakıyoruz.

macOS "UpNote" Uygulamasında Not Sayısını Gizlemek - 3

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, muhteşem bir not alma uygulaması olan UpNote ile ilgili olarak; not defterlerinin yanında gözüken not sayısını gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Merak etmeyin, benzeri ipuçlarını kaleme almaya devam ediyor olacağız.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık