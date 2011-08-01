macOS için geliştirilen pratik not alma uygulaması UpNote ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, not defteri adı değiştirme ve özel kapak fotoğrafı yükleme gibi konu başlıklarına ek olarak, kapak fotoğrafı değiştirme ve yeni not defteri oluşturma gibi içeriklere de yer vermiştik. Bugün ise, upnote not defteri silmek nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Yanlışlıkla oluşturduğunuz veya artık kullanmadığınız not defterlerinizi silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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macOS "UpNote" Not Defteri Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle UpNote'a giriş yapalım.

2) Not Defterleri başlığı altında yer alan not defterlerimizden, silinecek olanın sağ tarafında yer alan üç nokta (...) butonuna tıklıyoruz.

3) Akabinde ise Sil adlı sekmeye tıklayıp, ilerleyerek, işlemleri tamamlıyoruz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, upnote not defteri silme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmak istedik. Kullanmadığınız not defterlerinizin gereksiz yere alan kaplamaması adına, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.