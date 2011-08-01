macOS "Paper" Uygulamasında "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

Yapılacaklar listesi (task list) oluşturmak, görevlerinizi düzenli bir şekilde takip etmenizi ve üretkenliğinizi artırmanızı sağlar. Paper markdown editörü, basit ve işlevsel bir şekilde, yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak tanımaktadır. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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"Paper" Uygulamasında "Yapılacaklar Listesi" Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "Format" sekmesine tıklayın. Ardından ise klavyenizdeki "option" tuşuna basılı tutun. Bu şekilde, ilgili menüde, karşınıza yeni seçenekler çıkacaktır. Bu seçenekler arasında yer alan, "Task List" sekmesine tıklayarak, yapılacaklar listenizi oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, yapılacaklar listesi oluşturmak, görevlerinizi planlamanızı ve odaklanmanızı oldukça kolaylaştıracaktır. Paper markdown editöründe, yukarıdaki adımları izleyerek, kolaylıkla yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz.